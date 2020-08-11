***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.08.2020 18:36
cretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2020 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GA2019Invitation_ Disclosure.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılmıştır.
Şirketimizin, 2019 yılına ait, 22 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli eklenmiştir.
Konuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun_Attandees 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılmıştır.
Şirketimizin, 2019 yılına ait, 22 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Toplantı tutanağı ve E-hazirun cetveli eklenmiştir.
Konuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868160
BIST