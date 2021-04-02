***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Tescili hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 BGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,8 - Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - 28.03.2018 -25.03.2021 tarihleri arasında geçerli olan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu'nun Ortaklığımızın Pay Geri Alım Programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin pay sahiplerimizin onayına sunulması14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebilği"nin 21'inci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimize bilgi verilmesi,18 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GEInv2020.pdf - İlan MetniEK: 2 GKDavet2020.pdf - İlan MetniEK: 3 GEInformationDocument2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 GKBilgilendirmeDökümanı2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2021 Perşembe günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılmıştır.Şirketimizin, 2020 yılına ait, 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Toplantı tutanağı ve E-hazirun cetveli eklenmiştir.Konuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanakları.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2021 Perşembe günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılmıştır.Şirketimizin, 2020 yılına ait, 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Toplantı tutanağı ve E-hazirun cetveli eklenmiştir.Konuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922996BIST