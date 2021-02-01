***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.02.2021 09:36
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
29 Ocak 2021 Cuma günü saat 16:30 da Bloomberg HT de yayınlanan "Emlak Konut Gayrimenkul - Katar ile dev projeye imza attı" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906620
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|SEKUR
|35,42
|7.698.689
|% 10,00
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|SNKRN
|29,12
|844.655
|% 9,97
|
|ISKPL
|21,42
|453.397
|% 9,96
|
|YAPRK
|123,60
|774.848
|% 9,96
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|TACTR
|32,06
|1.751.021
|% 9,95
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|INTEM
|58,00
|680.050
|% -6,45
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|KARSN
|5,40
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|% 3,65
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|EKGYO
|2,44
|123.503.704
|% 1,24
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|SISE
|7,29
|118.452.642
|% 0,83
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|ODAS
|3,85
|105.544.700
|% 1,58
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|GARAN
|9,33
|98.472.788
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,44
|123.503.704
|% 1,24
|
|ODAS
|3,85
|105.544.700
|% 1,58
|
|KARSN
|5,40
|135.987.747
|% 3,65
|
|DOHOL
|3,90
|85.457.139
|% 0,26
|
|YKBNK
|2,84
|58.388.648
|% -0,35
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,2532
|7,2581
|% -0,84
|
|Euro
|8,7965
|8,8075
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,9437
|9,9936
|% -0,53
|
|Frank
|8,1110
|8,1599
|% -0,89
|
|Riyal
|1,9308
|1,9405
|% -0,76
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.862
|1.862
|19,72
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,84
|1,92
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,41
|
|B. Petrol
|55,32
|55,32
|0,30
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