***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni26.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 27.04.2020 tarihinde dağıtılması önerilen nakit kar payı önerisinin ertelenen Genel Kurul sebebiyle ilerleyen günlerde Şirketimiz yönetim kurulu tarafından genel kurula önerilmek üzere tekrar belirlenmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837573BIST