***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
13.04.2020 18:11
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
26.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 27.04.2020 tarihinde dağıtılması önerilen nakit kar payı önerisinin ertelenen Genel Kurul sebebiyle ilerleyen günlerde Şirketimiz yönetim kurulu tarafından genel kurula önerilmek üzere tekrar belirlenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837573
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
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97.312
En Düşük
95.019
18:056,7875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0904
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0956
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4470
En Düşük
7,3088
18:05373,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 9,53
|Açılış
|: 373,02
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|Önceki Kapanış
|: 363,48
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374,20
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|15.301.271
|% 9,99
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|MERIT
|15,38
|78.389
|% -6,11
|
|FORMT
|2,30
|206.256
|% -4,17
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ODAS
|1,48
|195.347.093
|% 3,50
|
|ARDYZ
|19,39
|146.846.174
|% 5,38
|
|IHLGM
|1,07
|111.057.879
|% 1,90
|
|ULUUN
|5,44
|76.062.351
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,07
|111.057.879
|% 1,90
|
|BNTAS
|2,84
|46.797.945
|% 3,27
|
|ULUUN
|5,44
|76.062.351
|% 9,90
|
|HDFGS
|2,04
|23.414.170
|% 0,99
|
|CRFSA
|6,57
|67.480.793
|% 7,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4673
|8,5098
|% 1,82
|
|Frank
|6,9826
|7,0246
|% 1,11
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|23,81
|
|Altın Gr.
|373
|373
|9,54
|
|Cumhuriyet
|2.384
|2.443
|62,90
|
|Tam
|2.451
|2.514
|68,50
|
|Yarım
|1.192
|1.223
|31,50
|
|Çeyrek
|598
|612
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|15,38
|15,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,04
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|B. Petrol
|32,09
|32,09
|0,61
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