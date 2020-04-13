GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

13.04.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
26.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 27.04.2020 tarihinde dağıtılması önerilen nakit kar payı önerisinin ertelenen Genel Kurul sebebiyle ilerleyen günlerde Şirketimiz yönetim kurulu tarafından genel kurula önerilmek üzere tekrar belirlenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837573


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0596.399
Değişim :  -0,08% |  -72,33
Açılış :  95.463  
Önceki Kapanış :  96.471  
En Yüksek
97.312 En Düşük
95.019
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 24,86 4.583.483 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
DOCO 420,50 15.301.271 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4673 8,5098 % 1,82  
Frank 6,9826 7,0246 % 1,11  
Riyal 1,7986 1,8076 % 1,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 23,81  
Altın Gr. 373 373 9,54  
Cumhuriyet 2.384 2.443 62,90  
Tam 2.451 2.514 68,50  
Yarım 1.192 1.223 31,50  
Çeyrek 598 612 16,00  
Gümüş.Ons 15,38 15,42 0,00  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,04  
B. Petrol 32,09 32,09 0,61  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru