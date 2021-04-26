***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
26.04.2021 18:11
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
YASAL ZORUNLULUK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
26/04/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Vergi Usul Kanunları yöntemine göre yasal süresi içinde düzenlenmiş 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylanarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir. Onaylı kurumlar vergisi "Emlak Konut G.Y.O A.Ş. 31.12.2020 Kurumlar Vergisi Beyannamesi.pdf" dosyası olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930957
BIST
18:001.373
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 27,52
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.373
En Düşük
1.344
18:008,3071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0617
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0010,0345
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1051
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:00473,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,30
|Açılış
|: 473,97
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TRILC
|40,48
|44.514.477
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|93.391
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,51
|212.047
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,37
|178.475
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.294.402
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|56.563.141
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|92.878.333
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.529.976
|% -9,56
|
|UMPAS
|1,60
|157.122
|% -8,57
|
|GLYHO
|3,63
|69.004.306
|% -7,16
|
|EREGL
|19,25
|1.522.003.698
|% 7,00
|
|THYAO
|11,70
|1.070.515.313
|% 3,82
|
|GWIND
|5,63
|1.012.874.731
|% 1,26
|
|GARAN
|7,10
|950.759.846
|% 0,42
|
|PETKM
|6,46
|923.258.926
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,09
|391.730.966
|% 0,48
|
|GWIND
|5,63
|1.012.874.731
|% 1,26
|
|PETKM
|6,46
|923.258.926
|% 2,70
|
|GARAN
|7,10
|950.759.846
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,11
|776.544.110
|% 2,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2979
|8,3071
|% -0,74
|
|Euro
|10,0245
|10,0345
|% -1,04
|
|Sterlin
|11,4985
|11,5562
|% -0,72
|
|Frank
|9,0427
|9,0972
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2058
|2,2168
|% -0,86
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,95
|
|Altın Gr.
|474
|475
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,85
|64,85
|-0,57
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında