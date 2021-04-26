***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteVERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniYASAL ZORUNLULUKMali Tablonun Verilme Tarihi26/04/2021AçıklamalarŞirketimiz Vergi Usul Kanunları yöntemine göre yasal süresi içinde düzenlenmiş 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylanarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir. Onaylı kurumlar vergisi "Emlak Konut G.Y.O A.Ş. 31.12.2020 Kurumlar Vergisi Beyannamesi.pdf" dosyası olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930957BIST