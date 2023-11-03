***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira sertifikası ihracı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSPK madde 31 tahtında, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, 4.000.000.000,00.-TL (DörtmilyarTürkLirası)'na kadar nominal değerde, farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)" ve "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"inde (III-39.1) ("Tebliğler") tanımlanan nitelikli yatırımcılara ("Nitelikli Yatırımcılar") veya tahsisli olarak, halka arz edilmeksizin, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan Borçlanma Aracı ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak yetkilendirilmesine, Şirketimizin "Fon Kullanıcısı" olarak yer alacağı yapıda bir veya daha fazla sayıda kira sertifikası ihraç edilmesi ile ilgili olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ihraç için "Yetkili Yatırım Kuruluşu" ve Halk Varlık Kiralama A.Ş.'nin "Yetkili Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesini, imzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214137BIST