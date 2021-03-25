***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 08.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 Peşin 0,0217000 2,17 0 0,0217000 2,17B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 Peşin 0,0217000 2,17 0 0,0217000 2,17Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.05.2021 05.05.2021 07.05.2021 06.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 0 0B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 8 Mart 2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı karının Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 05 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi hususu Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmuş ve dağıtılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020kar_dagitimi_profit_distribution.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.800.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 618.423.233,87Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 834.139.000 831.150.421,474. Vergiler ( - ) -2.424.0005. Net Dönem Kârı 836.258.000 831.150.421,476. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 41.557.521,07 41.557.521,078. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 794.700.478,93 789.592.900,4Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 26.464.804,4510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 821.165.283,3811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 82.460.000* Nakit 82.460.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 712.240.478,93 707.132.900,420. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 5.498.127,24 0 0,69 0,0217 2,17B Grubu 76.961.872,76 0 9,68 0,0217 2,17TOPLAM 82.460.000 0 10,37 0,0217 2,17Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 836.258.000,00TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2020/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 831.150.421,47TL'dir.Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 618.423.233,87 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 831.150.421,47 TL net dönem karından, % 5 oranında (41.557.521,07 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 836.258.000,00 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 41.557.521,07 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 794.700.478,93 TL tutara, 2020 yılı içerisinde yapılan 26.464.804,45 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 821.165.283,38 TL Net Dönem karının %0,1004182734819690'u olan 82.460.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması,Ortaklara dağıtılacak toplam 82.460.000,00 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmın altında kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması,Yasal kayıtlarımıza göre kalan 712.240.478,93 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 82.460.000,00 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2020 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,021700 TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 05.05.2021 tarihinde yapılmasına, bu hususların Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklamızın onayına sunulmuş ve dağıtılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920646BIST