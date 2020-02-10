***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 19:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhalesinin 2. oturumu 07.11.2019 tarihinde yapılmış olan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici FUZUL Yapı İnş. Paz. A.Ş. & FUZUL Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı (FUZUL& FUZUL İş Ortaklığı) ile 07.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.
İhale değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri : 800.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %32
Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri : 256.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818261
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0232
En Düşük
5,9746
18:056,5773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:05304,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,12
|Açılış
|: 304,87
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,09
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7504
|7,7893
|% 0,28
|
|Frank
|6,1340
|6,1710
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|5,43
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,45
|53,45
|-1,00
|