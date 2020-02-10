***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhalesinin 2. oturumu 07.11.2019 tarihinde yapılmış olan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici FUZUL Yapı İnş. Paz. A.Ş. & FUZUL Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı (FUZUL& FUZUL İş Ortaklığı) ile 07.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.İhale değerleri aşağıdaki gibidirArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri : 800.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %32Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri : 256.000.000 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818261BIST