***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2020 17:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Yıldızlar İnş. Ve Tic. A.Ş." ne 04.02.2020 Salı günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818620
BIST
18:05120.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,92
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
18:056,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0631
En Düşük
6,0002
18:056,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6062
En Düşük
6,5491
18:05305,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,64
|Açılış
|: 305,11
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
305,72
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|163.137.117
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|11.722.773
|% 15,31
|
|GYHOL
|29,44
|4.998.114
|% 15,00
|
|OZBAL
|2,61
|31.364.144
|% 14,98
|
|SNPAM
|8,23
|2.266.023
|% 14,94
|
|TRCAS
|3,74
|384.523.293
|% -9,22
|
|KRSAN
|9,00
|360.888
|% -8,26
|
|ALYAG
|0,64
|2.490.180
|% -7,25
|
|DOKTA
|46,60
|22.140.089
|% -4,74
|
|ORMA
|5,05
|50.237
|% -4,72
|
|ASELS
|28,00
|4.075.396.127
|% 13,09
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 4,61
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% -1,76
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% -1,49
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8236
|7,8628
|% 0,64
|
|Frank
|6,1639
|6,2011
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6087
|1,6167
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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17:56JANTS
Yüzde 5.82 oranında artışla 63.60 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 061 adet işlem
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17:55GARFA
Yüzde 5.95 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 354, 766 adet işlem