***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2020 09:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818962
BIST
10:47121.301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 760,22
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.403
En Düşük
121.082
10:476,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0601
En Düşük
6,0344
10:476,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5688
En Düşük
6,5408
10:47306,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,20
|Açılış
|: 306,49
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,96
|47.414.713
|% 13,85
|
|ARDYZ
|17,60
|106.815.834
|% 11,39
|
|GSRAY
|2,65
|154.943.360
|% 10,42
|
|EMNIS
|2,61
|34.684
|% 9,66
|
|AYCES
|11,97
|753.890
|% 8,03
|
|TUKAS
|12,87
|1.237.991
|% -15,66
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|QNBFB
|52,55
|308.076
|% -5,82
|
|OZBAL
|2,47
|4.524.012
|% -5,73
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|15,08
|281.848.619
|% 0,60
|
|ISGYO
|2,19
|192.696.160
|% 5,80
|
|SISE
|5,52
|177.907.886
|% 1,85
|
|GSRAY
|2,65
|154.943.360
|% 10,42
|
|PETKM
|4,11
|145.927.028
|% 0,74
|
|ISGYO
|2,19
|192.696.160
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,65
|154.943.360
|% 10,42
|
|IHLGM
|1,36
|60.618.036
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|145.927.028
|% 0,74
|
|KARSN
|1,86
|65.326.055
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8768
|7,9163
|% 0,20
|
|Frank
|6,1488
|6,1858
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6088
|1,6169
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,57
|
|Altın Gr.
|306
|306
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|0,11
|
Seans Raporu
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11:00EUYO
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