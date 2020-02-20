***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 19:11
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Fuzul Yapı İnş. Paz. A.Ş. & Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı (Fuzul & Fuzul İş Ortaklığı)" ne 20.02.2020 Perşembe günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820600
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 6,0990
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|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,1085
En Düşük
6,0806
18:056,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 6,5950
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|Önceki Kapanış
|: 6,5630
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En Düşük
6,5663
18:05318,48
En Yüksek
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|: 0,96%
|| 3,02
|Açılış
|: 318,48
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|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
318,85
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8374
|7,8767
|% -0,02
|
|Frank
|6,1838
|6,2210
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6230
|1,6311
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|8,60
|
|Altın Gr.
|318
|318
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,45
|59,45
|0,33
|