***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme , "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 73 Parselde yer alan L ve O Bloklarda revizyona gidilmiş, apart ünite sayısı değişmeyecek ve 15 olan ticari ünite sayısı 28 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 25.02.2020 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında 1642 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 1655 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823046BIST