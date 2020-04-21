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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2020 18:54
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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden taahhüdü altında bulunan 651 Ada 1 Parsel ve 650 Ada 1 Parsel Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri' nin Kısmi Kesin Kabulü yapılmış olup 21.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. Cihan İnşaat ve Konut Yapı Adi Ortaklığı
İstanbul Başakşehir Hoşdere 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' nde (Avrupark)
Kısmi Kesin Kabul Tutanağı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839641


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RTALB 12,65 4.276.042 % 10,00  
OSMEN 8,80 68.122 % 10,00  
LOGO 71,50 88.225.658 % 10,00  
SRVGY 12,66 5.164.127 % 9,99  
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Riyal 1,8545 1,8638 % 0,57  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.674 1.675 -20,62  
Altın Gr. 376 376 -2,56  
Cumhuriyet 2.411 2.469 -14,70  
Tam 2.474 2.534 -26,50  
Yarım 1.206 1.237 -7,30  
Çeyrek 605 619 -3,70  
Gümüş.Ons 14,77 14,82 -0,52  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 -0,08  
B. Petrol 19,47 19,47 -6,10  
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