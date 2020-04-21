***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden taahhüdü altında bulunan 651 Ada 1 Parsel ve 650 Ada 1 Parsel Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri' nin Kısmi Kesin Kabulü yapılmış olup 21.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. Cihan İnşaat ve Konut Yapı Adi Ortaklığıİstanbul Başakşehir Hoşdere 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' nde (Avrupark)Kısmi Kesin Kabul Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839641BIST