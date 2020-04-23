***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Şişli Teşvikiye Mahallesi İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında, 405 Ada 111 Parselde yer alan 68 adet konuta ait Yapı Ruhsatları 22.04.2020 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 161 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840025BIST