***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.04.2020 19:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Şişli Teşvikiye Mahallesi İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında, 405 Ada 111 Parselde yer alan 68 adet konuta ait Yapı Ruhsatları 22.04.2020 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 161 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840025
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9988
En Düşük
6,9236
18:057,5371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4759
18:05387,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,89
|Açılış
|: 387,59
|
|Önceki Kapanış
|: 384,70
|
388,19
En Düşük
383,52
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5894
|8,6324
|% 0,10
|
|Frank
|7,1283
|7,1712
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8469
|1,8562
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|17,32
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.541
|9,90
|
|Tam
|2.545
|2.608
|10,20
|
|Yarım
|1.240
|1.273
|4,90
|
|Çeyrek
|622
|637
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|22,65
|22,65
|2,28
|