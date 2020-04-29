***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 18:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
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BIST
17:59101.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 942,68
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:596,9531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0331
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
17:597,5499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
17:59380,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,64
|Açılış
|: 380,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,97
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,29
|12.172.903
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|165.592.386
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|179.815.456
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|44.497.579
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|42.105.196
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|119.807.333
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|224.541
|% -9,95
|
|LKMNH
|7,13
|102.853.495
|% -7,88
|
|GYHOL
|20,44
|28.795.058
|% -7,34
|
|KSTUR
|25,04
|7.856
|% -7,26
|
|MGROS
|30,18
|1.237.820.448
|% 4,07
|
|GARAN
|8,42
|757.061.294
|% 1,32
|
|PETKM
|3,59
|654.103.371
|% 2,28
|
|THYAO
|10,61
|612.026.469
|% -0,38
|
|ASELS
|27,44
|561.805.773
|% 0,29
|
|ODAS
|1,84
|403.023.489
|% 6,36
|
|PETKM
|3,59
|654.103.371
|% 2,28
|
|CEMAS
|1,11
|175.002.856
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|162.304.088
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,26
|116.937.122
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6241
|8,6673
|% -0,35
|
|Frank
|1,8456
|1,8548
|% -0,40
|
|Riyal
|380,2820
|380,4700
|% -0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-7,51
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.438
|2.495
|-20,50
|
|Tam
|2.502
|2.556
|-20,90
|
|Yarım
|1.219
|1.249
|-10,30
|
|Çeyrek
|611
|625
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|24,62
|24,62
|1,88
|