***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Protokol" çerçevesinde Şirketimiz tarafından ihale edilen i' nin sözleşmesi, Yüklenici Dağ Mimarlık ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. A.Ş. ile tarihinde imzalanmıştır. İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İş05.05.2020Sözleşme Bedeli: V'dir. 91.240.000 TL+KDhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843083BIST