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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.05.2020 17:24
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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Protokol" çerçevesinde Şirketimiz tarafından ihale edilen i' nin sözleşmesi, Yüklenici Dağ Mimarlık ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. A.Ş. ile tarihinde imzalanmıştır. İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İş
05.05.2020
Sözleşme Bedeli: V'dir. 91.240.000 TL+KD





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843083


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