***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2020 19:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen'nin sözleşmesi, Yüklenici Karpem Peyzaj Fidancılık İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile tarihinde imzalanmıştır. İstanbul Güngören Tozkoparan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi
22.05.2020
Sözleşme Bedeli:
59.765.500 TL+KDV
'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846713
BIST
18:05103.024
En Yüksek
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381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
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|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2701
|8,3116
|% -0,08
|
|Frank
|6,9778
|7,0199
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,27
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.534
|2.563
|24,20
|
|Yarım
|1.237
|1.253
|11,80
|
|Çeyrek
|618
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,03
|
|B. Petrol
|35,01
|35,01
|-1,06
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