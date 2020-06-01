***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 17:21
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Emlak Konut Ispartakule Evleri 1. Etap 1. Kısım Konut, Ticaret ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi'nin (Emlak Konut Ispartakule Evleri 1) kesin kabulü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848139
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,34
|Açılış
|: 380,57
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4600
|8,5024
|% 0,76
|
|Frank
|7,0555
|7,0980
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8090
|1,8181
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,46
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.508
|34,40
|
|Tam
|2.540
|2.581
|31,20
|
|Yarım
|1.239
|1.264
|23,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|0,09
|