***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 1242 Ada 2 Parselde yer alan 242 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşan 254 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 19.06.2020 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852400BIST