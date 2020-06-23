Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2020 11:06
GÜNCEL HABERLER



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Emlak Konut Bizim Mahalle " kapsamında, 884 Ada 1 Parselde yer alan 670 adet Konut ve 113 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 783 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 19.06.2020 tarihinde alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852434


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:42115.986
Değişim :  0,69% |  795,62
Açılış :  115.617  
Önceki Kapanış :  115.190  
En Yüksek
116.162 En Düşük
115.555
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 139,50 232.268 % 9,93  
SAMAT 2,34 16.571.859 % 9,86  
DGKLB 2,48 39.189.796 % 9,73  
GLBMD 5,54 4.462.764 % 8,84  
ULAS 4,49 6.962.028 % 8,72  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5403 8,5831 % 0,36  
Frank 7,2277 7,2713 % 0,47  
Riyal 1,8228 1,8319 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 2,03  
Altın Gr. 387 387 0,64  
Cumhuriyet 2.512 2.526 3,30  
Tam 2.578 2.590 3,40  
Yarım 1.256 1.267 1,70  
Çeyrek 630 634 0,80  
Gümüş.Ons 17,82 17,85 0,08  
Gümüş Gr. 3,92 3,92 0,02  
B. Petrol 43,38 43,38 0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru