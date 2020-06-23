***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 11:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Emlak Konut Bizim Mahalle " kapsamında, 884 Ada 1 Parselde yer alan 670 adet Konut ve 113 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 783 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 19.06.2020 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852434
BIST
11:42115.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 795,62
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:426,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:427,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:42387,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,01
|Açılış
|: 387,30
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.571.859
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.189.796
|% 9,73
|
|GLBMD
|5,54
|4.462.764
|% 8,84
|
|ULAS
|4,49
|6.962.028
|% 8,72
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|7,98
|467.839.753
|% -5,00
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|633.746.155
|% 5,10
|
|TSPOR
|7,98
|467.839.753
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,98
|339.504.830
|% 2,41
|
|GARAN
|8,53
|331.006.962
|% 0,12
|
|TCELL
|16,80
|323.839.414
|% 2,44
|
|KARSN
|2,68
|633.746.155
|% 5,10
|
|ALBRK
|1,69
|240.034.540
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|297.980.387
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,38
|175.549.367
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,96
|239.031.313
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5403
|8,5831
|% 0,36
|
|Frank
|7,2277
|7,2713
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,03
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|3,30
|
|Tam
|2.578
|2.590
|3,40
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,70
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,02
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,30
|
Seans Raporu
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11:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 899, 95 artarak (% 0.67 ) 134, 472
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11:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KARSN, TSPOR, KRDMD
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11:56XU100
Endeks 115, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 7, 200.00 milyon TL de
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11:55MNDRS
Yüzde 8.06 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 605, 843 adet işlem
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11:54SAMAT
Yüzde 9.86 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 249, 407 adet işlem