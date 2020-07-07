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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2020 23:06
GÜNCEL HABERLER



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 83 Parselde yer alan T2 Blokta revizyona gidilmiş, 28 olan ticari ünite sayısı 46 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 03.07.2020 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında 1655 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 1673 adet olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856311


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KENT 758,00 58.060.746 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 9.177.476 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.739.631 % 9,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5689 8,6119 % 0,28  
Frank 7,2448 7,2884 % -0,11  
Riyal 1,8220 1,8311 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 10,16  
Altın Gr. 396 396 2,03  
Cumhuriyet 2.562 2.583 12,10  
Tam 2.637 2.651 12,40  
Yarım 1.281 1.297 6,10  
Çeyrek 640 649 3,00  
Gümüş.Ons 18,24 18,29 -0,01  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 -0,00  
B. Petrol 42,94 42,94 -0,16  
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