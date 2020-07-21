***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 18:49
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Emlak Konut Bizim Mahalle" kapsamında, 853 Ada 11 Parselde yer alan 326 adet Konut ve 9 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 335 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.07.2020 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861021
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0263
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8300
18:057,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,60
|Açılış
|: 404,29
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6789
|8,7225
|% 0,28
|
|Frank
|7,2925
|7,3365
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8172
|1,8263
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|22,60
|
|Altın Gr.
|405
|405
|3,90
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.649
|26,00
|
|Tam
|2.707
|2.718
|26,80
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,10
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,28
|44,28
|1,00
|
Seans Raporu
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