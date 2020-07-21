***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Emlak Konut Bizim Mahalle" kapsamında, 853 Ada 11 Parselde yer alan 326 adet Konut ve 9 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 335 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.07.2020 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861021BIST