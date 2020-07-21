***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 18:56
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
i, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 07.08.2020 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır. İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 2.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihales
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861028
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0238
|Açılış
|: 6,8910
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|Önceki Kapanış
|: 6,9070
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6,8595
En Düşük
6,8323
18:057,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,8600
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,82
|Açılış
|: 404,51
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|9.890.113
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,80
|64.635.927
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|SNKRN
|2,50
|465.520
|% -6,02
|
|HDFGS
|3,28
|38.028.174
|% -5,75
|
|OYLUM
|3,65
|33.884.687
|% -5,44
|
|TRGYO
|4,94
|656.995.690
|% -5,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|OYAKC
|9,10
|722.864.261
|% 1,22
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|TRGYO
|4,94
|656.995.690
|% -5,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|CEMAS
|1,74
|291.520.218
|% -3,33
|
|IHLGM
|1,75
|241.357.573
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6820
|8,7255
|% 0,31
|
|Frank
|7,2899
|7,3338
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8174
|1,8265
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|23,14
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.625
|2.647
|24,00
|
|Tam
|2.704
|2.716
|24,70
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,10
|
|Çeyrek
|658
|665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|1,13
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Seans Raporu
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