***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 20:21
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 1.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, 06.08.2020 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır.
İhaleye katılan İstekliler ve teklifleri içeren doküman ekte yer almaktadır. İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866220
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.034
18:057,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,1887
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3110
En Düşük
7,0287
18:058,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,2338
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
18:05478,72
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 16,93
|Açılış
|: 478,72
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4782
|9,5257
|% 2,88
|
|Frank
|7,9093
|7,9570
|% 2,38
|
|Riyal
|1,9231
|1,9327
|% 2,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.059
|20,07
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,12
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.334
|239,70
|
|Tam
|3.271
|3.450
|266,40
|
|Yarım
|1.588
|1.672
|117,80
|
|Çeyrek
|796
|841
|62,80
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,39
|1,42
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,05
|45,05
|-0,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
-
17:58XU100
Endeks 1, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 49 altında . İşlem hacmi 22, 206.00 milyon TL de
-
17:58TEKTU
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 200, 030 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 075 adet işlem
-
17:56GUSGR
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 548, 728 adet işlem