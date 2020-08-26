***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 19:09
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 10.09.2020 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871324
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3732
En Yüksek
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|: -0,23%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,4040
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|Önceki Kapanış
|: 7,4340
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7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7288
En Yüksek
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|: -0,20%
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|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
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8,7855
En Düşük
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|Açılış
|: 461,34
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|Önceki Kapanış
|: 458,44
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462,25
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3713
|7,3729
|% -0,23
|
|Euro
|8,7097
|8,7357
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,7113
|9,7600
|% 0,16
|
|Frank
|8,0840
|8,1327
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9593
|1,9691
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|18,41
|
|Altın Gr.
|461
|462
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,34
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,16
|
|B. Petrol
|46,29
|46,29
|0,00
|