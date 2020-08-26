***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 19:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "" nin Yer Teslimi, Yüklenici Özyazıcı İnş. Elk. Mak. Müş. Ve Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne Çarşamba günü yapılmıştır. İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 2.Kısım Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri
26.08.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871326
BIST
18:051.099
En Yüksek
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462,25
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
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|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
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|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
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|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
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|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
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|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
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|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
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|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
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|SASA
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|889.452.017
|% -6,02
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|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
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|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
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|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
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|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
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|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3676
|7,3777
|% -0,17
|
|Euro
|8,7112
|8,7322
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,7140
|9,7628
|% 0,19
|
|Frank
|8,0883
|8,1370
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% -0,31
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.950
|1.950
|21,72
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,14
|
|B. Petrol
|46,14
|46,14
|-0,15
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