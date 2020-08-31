***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 10:00
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.09.2020 Perşembe günü ihalesi yapılacak olan İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin ihale tarihi ertelenerek 15.09.2020 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871721
BIST
14:291.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -15,67
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:297,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
|: 7,3630
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7,3596
En Düşük
7,2953
14:298,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0736
|Açılış
|: 8,7450
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,7776
En Düşük
8,6730
14:29464,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,58
|Açılış
|: 464,84
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|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:27
|ULAS
|3,19
|35.365.448
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.191.883
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|7.207.146
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.907.245
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.952.073
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|789.223.034
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,26
|447.350.304
|% -2,95
|
|FENER
|25,80
|372.033.730
|% 4,79
|
|GARAN
|6,83
|362.340.879
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,77
|343.390.750
|% -3,28
|
|KRDMD
|3,12
|789.223.034
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,77
|343.390.750
|% -3,28
|
|ZOREN
|2,80
|200.504.501
|% 0,72
|
|GUSGR
|6,26
|447.350.304
|% -2,95
|
|GSRAY
|3,16
|216.137.150
|% 2,93
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3486
|7,3538
|% 0,28
|
|Euro
|8,7714
|8,7789
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,7709
|9,8199
|% 0,09
|
|Frank
|8,1068
|8,1557
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,25
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,08
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,38
|46,38
|0,57
|
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