***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 10:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 16.09.2020 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871723
BIST
14:581.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -15,93
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:587,3523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,3590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:588,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0758
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
14:58464,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,48
|Açılış
|: 464,80
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ULAS
|3,19
|35.893.023
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.194.061
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.181.455
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.567.233
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.994.427
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|KLGYO
|5,95
|21.006.458
|% -4,65
|
|KRDMD
|3,12
|816.300.329
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,25
|481.925.884
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,77
|422.906.392
|% -3,28
|
|GARAN
|6,80
|408.243.275
|% -1,73
|
|FENER
|25,64
|390.136.712
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,12
|816.300.329
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,77
|422.906.392
|% -3,28
|
|ZOREN
|2,80
|225.876.971
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,17
|251.996.204
|% 3,26
|
|YKBNK
|2,04
|156.602.400
|% -0,49
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3489
|7,3527
|% 0,26
|
|Euro
|8,7716
|8,7777
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7690
|9,8180
|% 0,07
|
|Frank
|8,1117
|8,1606
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,21
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,71
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|5,79
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|2,81
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,40
|46,40
|0,59
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Seans Raporu
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