***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 18:43
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihalesi 15.09.2020 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Buna ilişkin bilgi ektedir. İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi
İhaleye katılan İstekliler ve teklifleri içeren doküman ekte yer almaktadır İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin, ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875179
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
18:05471,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,91
|Açılış
|: 471,68
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4927
|% 0,11
|
|Euro
|8,8748
|8,8885
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,6298
|9,6781
|% 0,48
|
|Frank
|8,2167
|8,2662
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|1,67
|
|Altın Gr.
|472
|472
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,28
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|40,63
|40,63
|1,02
|