***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 09:16
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden'nin kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağıtarihinde onaylanmıştır. Kocaeli Körfezkent Ticaret ve Kur'ân Kursu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi
15.09.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875359
BIST
12:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,81
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.101
12:057,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:058,9035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0360
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:05472,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,96
|Açılış
|: 472,06
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:03
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|17.767.947
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.013.770
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,12
|378.230.364
|% -1,58
|
|AVOD
|4,44
|351.071.952
|% 9,90
|
|PETKM
|4,34
|224.522.980
|% -0,23
|
|RTALB
|51,95
|216.674.330
|% 1,46
|
|GARAN
|6,68
|212.950.909
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,12
|378.230.364
|% -1,58
|
|IHLAS
|1,07
|105.789.762
|% -1,83
|
|AVOD
|4,44
|351.071.952
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,51
|96.783.577
|% 0,00
|
|KARSN
|3,02
|188.135.030
|% 2,72
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5431
|7,5462
|% 0,56
|
|Euro
|8,8982
|8,9048
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,7529
|9,8018
|% 0,48
|
|Frank
|8,2555
|8,3052
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0063
|2,0164
|% 0,54
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,81
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|-4,92
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,39
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,89
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,30
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:16AVHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 674 adet işlem
-
12:15FENER
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 069, 848 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 9 kaybederek (% -0.32 ) 1, 232
-
12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, KRDMD, AVOD
-
12:14XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 4, 527.00 milyon TL de