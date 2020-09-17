***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 09:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihalesi 16.09.2020 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Buna ilişkin bilgi ektedir. İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi
İhaleye katılan İstekliler ve teklifleri içeren doküman ekte yer almaktadır İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin, ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875373
BIST
11:241.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:247,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:248,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9120
En Düşük
8,8040
11:24470,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,34
|Açılış
|: 470,68
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:21
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|TDGYO
|6,67
|6.242.634
|% -9,74
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,13
|286.930.758
|% -1,26
|
|AVOD
|4,35
|262.063.736
|% 7,67
|
|RTALB
|52,50
|181.033.028
|% 2,54
|
|PETKM
|4,35
|172.329.341
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|160.615.991
|% -0,16
|
|IHLAS
|1,07
|101.216.165
|% -1,83
|
|KRDMD
|3,13
|286.930.758
|% -1,26
|
|AVOD
|4,35
|262.063.736
|% 7,67
|
|SKBNK
|1,53
|77.182.409
|% 1,32
|
|DOHOL
|2,25
|109.234.390
|% 1,81
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5375
|7,5420
|% 0,50
|
|Euro
|8,9040
|8,9101
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7252
|9,7740
|% 0,19
|
|Frank
|8,2441
|8,2938
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0038
|2,0138
|% 0,41
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-17,27
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,27
|
Seans Raporu
11:21
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11:35PETUN
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 297, 903 adet işlem
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11:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, MGROS
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11:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PGSUS, HALKB
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11:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 22 kaybederek (% -0.32 ) 1, 011
-
11:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, EMNIS, BALAT, KERVN, BEYAZ, UZERB, SNKRN, SUMAS, KSTUR, UFUK