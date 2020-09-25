***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 20:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul ili Besiktas ilçesi Dikilitas mahallesinde bulunan 1645 ada 55 parsel üzerinde geliştirilecek İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 20.10.2020 Salı günü saat 11:00'de yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876834
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
|: 1.120
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1.135
En Düşük
1.124
18:057,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,6900
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,6870
En Düşük
7,5122
18:058,9153
En Yüksek
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|Açılış
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|Açılış
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|: 457,96
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459,99
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
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|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6636
|7,6656
|% 0,53
|
|Euro
|8,9065
|8,9153
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7239
|9,7727
|% 0,37
|
|Frank
|8,2186
|8,2681
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,00
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|0,02
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|0,03
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