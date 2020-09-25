***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 2.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi kapsamında, 884 Ada 1 Parselde yer alan Bağımsız Bölümlere ait 19.06.2020 tarihinde alınan Yapı Ruhsatları, 24.09.2020 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876829BIST