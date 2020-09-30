***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 18:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin (KÖY) sözleşmesi, Yüklenici Özbek İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 30.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 299.253.150,00 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877558
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|SISE
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|5.744.716.533
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|KRDMD
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|% 3,35
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|SISE
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|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|7,7209
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|Euro
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|Alış
|Satış
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|Altın Gr.
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|3.123
|3.170
|-31,00
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|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
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|-16,93
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|753
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|Gümüş.Ons
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|23,37
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|5,84
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