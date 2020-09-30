***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin (KÖY) sözleşmesi, Yüklenici Özbek İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 30.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 299.253.150,00 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877558BIST