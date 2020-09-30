***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 18:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Büyükyalı İstanbul), 774 Ada 73 Parsel (N, O, P, S Bloklar) Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877560
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
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1.147
En Düşük
1.129
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En Yüksek
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|: 7,7750
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|Önceki Kapanış
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7,7312
En Düşük
7,6942
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477,72
En Düşük
467,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
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|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
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|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7020
|7,7145
|% -0,09
|
|Euro
|9,0345
|9,0906
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9318
|9,9816
|% -0,79
|
|Frank
|8,3379
|8,3881
|% -1,47
|
|Riyal
|2,0495
|2,0598
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|7,41
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-8,75
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,58
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,03
|