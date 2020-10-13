***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 19:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" yer teslimi, yüklenici "Özbek İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti." ne 09.10.2020 Cuma günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881266
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
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|Önceki Kapanış
|: 1.178
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1.182
En Düşük
1.171
18:057,9185
En Yüksek
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|: 0,38%
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|Açılış
|: 41,7600
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|Önceki Kapanış
|: 41,7200
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7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,2970
En Yüksek
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|: -0,39%
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|Açılış
|: 13,6200
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En Düşük
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|Açılış
|: 6,15
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|Önceki Kapanış
|: 6,37
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6,40
En Düşük
6,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9152
|7,9185
|% 0,38
|
|Euro
|9,2891
|9,2970
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,2361
|10,2874
|% -0,36
|
|Frank
|8,6184
|8,6703
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1042
|2,1148
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-30,15
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-1,02
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,20
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,68
|