***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 19:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul-Tuzla 0 ada 4554 parsel, 10.053 m2 yüz ölçümlü arsa KDV Hariç 39.000.000 TL (KDV Dahil 46.020.000 TL) bedel üzerinden e-İhale ile Açık Artırma Usulü ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsa için 09.10.2020 tarihinde sonuçlanan e-İhalede toplamda KDV Hariç 39.400.000 TL (KDV Dahil 46.492.000) teklif gelmiştir.
Satış işlemleri devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881267
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
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|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9209
En Yüksek
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|: 0,41%
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|Açılış
|: 7,9330
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|Önceki Kapanış
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7,9276
En Düşük
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|Açılış
|: 482,32
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|Önceki Kapanış
|: 487,60
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489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9151
|7,9209
|% 0,41
|
|Euro
|9,2930
|9,2989
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,2362
|10,2875
|% -0,36
|
|Frank
|8,6171
|8,6690
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1043
|2,1148
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-30,15
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-1,02
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,20
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,68
|