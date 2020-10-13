***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul-Tuzla 0 ada 4554 parsel, 10.053 m2 yüz ölçümlü arsa KDV Hariç 39.000.000 TL (KDV Dahil 46.020.000 TL) bedel üzerinden e-İhale ile Açık Artırma Usulü ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsa için 09.10.2020 tarihinde sonuçlanan e-İhalede toplamda KDV Hariç 39.400.000 TL (KDV Dahil 46.492.000) teklif gelmiştir.Satış işlemleri devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881267BIST