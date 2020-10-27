***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 17:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 27.10.2020 tarihinde yapılan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri : 490.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri : 245.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: % 50
GÖKYOL TAAH. TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
İhaleye Esas Taşınmazların Tespit Edilen Asgari Bedeli 67.821.000 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884379
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
18:059,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1324
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
18:05501,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,37
|Açılış
|: 501,81
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1748
|8,1809
|% 1,21
|
|Euro
|9,6711
|9,6846
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,6429
|10,6962
|% 1,39
|
|Frank
|8,9745
|9,0286
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1715
|2,1823
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|7,82
|
|Altın Gr.
|501
|502
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,12
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|0,78
|