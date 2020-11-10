***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2020 18:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz projelerinden Ankara Başkent Emlak Konutları 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi'nde, 29401 Ada 10 (Eski 7) Ticaret Parselinin (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 06.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887805
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|TCELL
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|% -5,99
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|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
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|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
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|ODAS
|3,67
|1.094.450.818
|% 2,80
|
|IHLGM
|1,29
|147.312.840
|% 0,78
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|HLGYO
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|116.629.694
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|KLGYO
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|9,75
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|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
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|1.627
|8,81
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|Çeyrek
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|814
|4,40
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|Gümüş.Ons
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|24,37
|0,17
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|6,39
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