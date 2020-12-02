***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki İstanbul İli Kartal İlçesi Esentepe, Çavuşoğlu ve Soğanlık Mahallelerinde bulunan toplam 142.835,16-m² yüzölçümlü 14 adet taşınmazın toplam 457.075.000,00-TL(KDV Muaf)bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin olarak, Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığıarasında Protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891078BIST