***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 20:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki İstanbul İli Kartal İlçesi Esentepe, Çavuşoğlu ve Soğanlık Mahallelerinde bulunan toplam 142.835,16-m² yüzölçümlü 14 adet taşınmazın toplam 457.075.000,00-TL
(KDV Muaf)
bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin olarak, Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
arasında P
rotokol imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891078
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
18:057,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8805
En Düşük
7,7709
18:059,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0790
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5342
En Düşük
9,4041
18:05462,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,96
|Açılış
|: 462,79
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
463,50
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8745
|7,8805
|% 0,63
|
|Euro
|9,5255
|9,5342
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,4812
|10,5337
|% 0,02
|
|Frank
|8,7550
|8,8078
|% 1,01
|
|Riyal
|2,0936
|2,1041
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|11,86
|
|Altın Gr.
|462
|463
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|48,39
|48,39
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
-
17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
-
17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem