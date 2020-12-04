***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesi 03.12.2020 tarihinde saat 11:00'de yapılmıştır.İhaleye katılan İstekliler ve teklifleri içeren doküman ekte yer almaktadır.İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin, ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891454BIST