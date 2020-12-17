***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 0/459 ve 0/460 parsel sayılı taşınmazların kadastral 330.000,00-m²'lik kısmını toplam 990.000.000,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin Şirketimiz ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol sonrası oluşan 990.000.000,00 TL'den Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile, daha önce imzalanan protokoler sonrası oluşan 421.120.996,48 TL alacağımız mahsup edilmiştir.Protokol kapsamında yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan Gayrimenkul Değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893728BIST