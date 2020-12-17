***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 20:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 0/459 ve 0/460 parsel sayılı taşınmazların kadastral 330.000,00-m²'lik kısmını toplam 990.000.000,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin Şirketimiz ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol sonrası oluşan 990.000.000,00 TL'den Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile, daha önce imzalanan protokoler sonrası oluşan 421.120.996,48 TL alacağımız mahsup edilmiştir.
Protokol kapsamında yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan Gayrimenkul Değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893728
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.406
En Düşük
1.392
18:057,7037
En Yüksek
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|: -1,27%
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|Açılış
|: 7,7550
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|Önceki Kapanış
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7,8063
En Düşük
7,6885
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 467,84
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471,60
En Düşük
465,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7011
|7,7037
|% -1,27
|
|Euro
|9,4573
|9,4670
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,4240
|10,4762
|% -0,72
|
|Frank
|8,6718
|8,7240
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0469
|2,0572
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|19,83
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|51,46
|51,46
|0,39
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