***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 20:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetindeki Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İstasyon Mahallesi 63865 ada 2 parsel üzerinde kain Merkez Ankara projesinde yer alan R Blok 745.402.271,00-TL bedel ile İller Bankası A.Ş.'ne satılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesinde yer alan 9.846-m² yüzölçümlü 1927/1 parsel sayılı taşınmaz 61.239.642,00-TL bedel ile, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesinde yer alan 100.036-m² yüzölçümlü 3/36 parsel sayılı taşınmaz 408.750.000,00.-TL bedel ile İller Bankası A.Ş.'den satın alınmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.
Alım satım işlemleri sonrası kalan 275.412.629,00-TL şirketimiz alacağı nakit olarak tahsil edilecektir.
Protokol kapsamında yer alan taşınmazlara ilişkin Gayrimenkul Değerleme raporları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893727
BIST
11:261.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:267,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:269,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0122
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:26466,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,47
|Açılış
|: 466,30
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:24
|HLGYO
|4,19
|82.128.379
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.904.424
|% 9,96
|
|CLEBI
|118,20
|60.812.381
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|NIBAS
|68,10
|17.790.765
|% -9,98
|
|RAYSG
|20,02
|7.683.486
|% -9,98
|
|KARTN
|3.145,60
|178.573.227
|% -5,84
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,17
|984.644.010
|% 1,23
|
|PGSUS
|77,50
|677.937.864
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,18
|540.146.391
|% 1,87
|
|TCELL
|16,08
|298.812.592
|% 1,71
|
|GARAN
|9,77
|289.362.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|540.146.391
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,38
|186.373.079
|% 3,93
|
|THYAO
|13,17
|984.644.010
|% 1,23
|
|TSKB
|1,70
|109.011.286
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,15
|170.610.253
|% 2,27
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7203
|7,7247
|% 0,29
|
|Euro
|9,4686
|9,4776
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,4198
|10,4720
|% 0,06
|
|Frank
|8,6904
|8,7428
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0533
|2,0635
|% 0,30
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-5,18
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,18
|
Seans Raporu
11:24
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11:37PGSUS
Yüzde 4.58 oranında artışla 77.60 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 263, 665 adet işlem
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11:35HLGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 942, 512 adet işlem
-
11:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL
-
11:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.13 ) 1, 261
-
11:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, SNKRN, UMPAS, HLGYO, MMCAS, MARKA, CLEBI