Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.12.2020 20:23



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz mülkiyetindeki Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İstasyon Mahallesi 63865 ada 2 parsel üzerinde kain Merkez Ankara projesinde yer alan R Blok 745.402.271,00-TL bedel ile İller Bankası A.Ş.'ne satılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesinde yer alan 9.846-m² yüzölçümlü 1927/1 parsel sayılı taşınmaz 61.239.642,00-TL bedel ile, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesinde yer alan 100.036-m² yüzölçümlü 3/36 parsel sayılı taşınmaz 408.750.000,00.-TL bedel ile İller Bankası A.Ş.'den satın alınmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.
    
Alım satım işlemleri sonrası kalan 275.412.629,00-TL şirketimiz alacağı nakit olarak tahsil edilecektir.
Protokol kapsamında yer alan taşınmazlara ilişkin Gayrimenkul Değerleme raporları ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893727


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:261.404
Değişim :  0,34% |  4,72
Açılış :  1.398  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler11:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 4,19 82.128.379 % 9,97  
SNPAM 25,40 3.904.424 % 9,96  
CLEBI 118,20 60.812.381 % 9,95  
SNKRN 11,17 557.439 % 9,94  
MMCAS 4,76 699.896 % 9,93  
daha fazla
11:24 Alış Satış %  
Dolar 7,7203 7,7247 % 0,29  
Euro 9,4686 9,4776 % 0,21  
Sterlin 10,4198 10,4720 % 0,06  
Frank 8,6904 8,7428 % 0,24  
Riyal 2,0533 2,0635 % 0,30  
daha fazla
11:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 -5,18  
Altın Gr. 468 468 0,90  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 -0,26  
Gümüş Gr. 6,39 6,41 -0,03  
B. Petrol 51,32 51,32 -0,18  
Seans Raporu 11:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru