***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetindeki Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İstasyon Mahallesi 63865 ada 2 parsel üzerinde kain Merkez Ankara projesinde yer alan R Blok 745.402.271,00-TL bedel ile İller Bankası A.Ş.'ne satılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesinde yer alan 9.846-m² yüzölçümlü 1927/1 parsel sayılı taşınmaz 61.239.642,00-TL bedel ile, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesinde yer alan 100.036-m² yüzölçümlü 3/36 parsel sayılı taşınmaz 408.750.000,00.-TL bedel ile İller Bankası A.Ş.'den satın alınmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.Alım satım işlemleri sonrası kalan 275.412.629,00-TL şirketimiz alacağı nakit olarak tahsil edilecektir.Protokol kapsamında yer alan taşınmazlara ilişkin Gayrimenkul Değerleme raporları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893727BIST