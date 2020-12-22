***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 19:00
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. taahhüdü altında bulunan Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nde 6434/2, 6435/1 ve 6436/1 Parseller Konut, Ticaret Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 21.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894310
BIST
18:051.405
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|Değişim
|: 1,48%
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|Açılış
|: 1.394
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1.411
En Düşük
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463,60
En Düşük
457,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6410
|7,6500
|% 0,12
|
|Euro
|9,2974
|9,3076
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,1813
|10,2323
|% -0,64
|
|Frank
|8,5574
|8,6089
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0314
|2,0416
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-13,10
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,22
|
|B. Petrol
|50,21
|50,21
|-0,70
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