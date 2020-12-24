***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 19:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım, "" kapsamında, 1968 Ada 2 Parselde yer alan 547 adet Konut ve 5 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 552 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 22.12.2020 tarihinde alınmıştır. İstanbul Hoşdere Toplu Konut Alanı 2. Etap
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894828
BIST
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|BRSAN
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|LUKSK
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|YAPRK
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|KOZAL
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|1.151.812.076
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|POLTK
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|KAPLM
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|EMNIS
|30,78
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|HLGYO
|3,36
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|
|ROYAL
|3,91
|1.797.631
|% -9,91
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|UZERB
|46,70
|211.115
|% -9,85
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|THYAO
|12,80
|1.845.057.806
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,77
|1.719.049.097
|% 8,85
|
|ECILC
|7,93
|1.497.669.735
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,50
|1.192.609.307
|% -5,06
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|YKBNK
|3,03
|967.920.758
|% -0,66
|
|PEKGY
|2,82
|806.746.690
|% -9,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5655
|7,5745
|% -0,86
|
|Euro
|9,2279
|9,2396
|% -0,97
|
|Sterlin
|10,2226
|10,2738
|% -0,66
|
|Frank
|8,4583
|8,5093
|% -1,32
|
|Riyal
|2,0114
|2,0215
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|6,81
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,31
|51,31
|0,07
|