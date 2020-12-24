***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım, "" kapsamında, 1968 Ada 2 Parselde yer alan 547 adet Konut ve 5 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 552 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 22.12.2020 tarihinde alınmıştır. İstanbul Hoşdere Toplu Konut Alanı 2. Etaphttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894828BIST