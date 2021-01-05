***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 19:03
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi (Semt Bahçekent), Yüklenici Pekerler İnş. Enerji Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 05.01.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 138.900.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897236
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|% -10,00
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|155,70
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|33,30
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|GOZDE
|7,75
|248.518.334
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|EKGYO
|2,38
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|2.558.639.646
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|GUBRF
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|GARAN
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|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
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|EKGYO
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|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
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|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
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|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3909
|7,3967
|% -0,34
|
|Euro
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|Sterlin
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|Frank
|8,3790
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|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,86
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|53,11
|53,11
|2,02
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