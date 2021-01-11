***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 09:32
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi"nin (Semt Bahçekent) Yer Teslimi, Yüklenici "Pekerler İnş. Enerji Taş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti." ne 07.01.2021 Perşembe günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899407
BIST
18:051.541
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443,72
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|15,83
|104.021.335
|% 1,79
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|METRO
|2,14
|47.605.123
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|METRO
|2,14
|47.605.123
|% 0,00
|
|IDGYO
|8,09
|6.048.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 0,00
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4347
|7,4384
|% 0,88
|
|Euro
|9,0671
|9,0739
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,0422
|10,0926
|% 0,72
|
|Frank
|8,3690
|8,4194
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9824
|1,9924
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-1,32
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|-0,86
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