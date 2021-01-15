***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 11:21
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.01.2021 Çarşamba günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 20.01.2021 Çarşamba günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902535
BIST
11:071.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:077,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0358
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4097
En Düşük
7,3521
11:078,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:07440,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,73
|Açılış
|: 440,26
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:05
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|79.433.386
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|5.383.813
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.021.765
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,50
|699.811.688
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|607.770.463
|% -3,03
|
|KRDMD
|6,59
|540.734.644
|% 2,81
|
|SISE
|7,82
|476.169.480
|% 1,16
|
|GARAN
|10,11
|312.516.860
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,50
|699.811.688
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|607.770.463
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,62
|190.532.237
|% -1,22
|
|KRDMD
|6,59
|540.734.644
|% 2,81
|
|IHLGM
|1,39
|111.314.235
|% 1,46
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3962
|7,3982
|% 0,51
|
|Euro
|8,9672
|8,9731
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1265
|% 0,25
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,45
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|4,58
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,72
|55,72
|-0,70
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 66 kaybederek (% -0.93 ) 1, 665
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, DOHOL, TRKCM
-
11:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, EKGYO, SODA
-
11:18XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 7, 543.00 milyon TL de
-
11:17UZERB
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 279 adet işlem