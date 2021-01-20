***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden,1. Çeyrekte 158.665 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1.782.842.500 TL satış değeri,2. Çeyrekte 235.075 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.640.022.500 TL satış değeri,3. Çeyrekte 314.063 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3.722.881.500 TL satış değeri,4. Çeyrekte 249.898 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.868.196.000 TL satış değeri,Toplamda ise 957.701 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 11.013.942.500 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekteyiz.Şirketimizin net karının ise 1 milyar 115 milyon TL olabileceği öngörülmektedir.Yapmış olduğumuz çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörülerimiz mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerlerdir. Beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde, şirketimiz hedeflerini yeniden değerlendirebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903565BIST