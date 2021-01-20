***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 19:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden,
1. Çeyrekte 158.665 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1.782.842.500 TL satış değeri,
2. Çeyrekte 235.075 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.640.022.500 TL satış değeri,
3. Çeyrekte 314.063 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3.722.881.500 TL satış değeri,
4. Çeyrekte 249.898 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.868.196.000 TL satış değeri,
Toplamda ise 957.701 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 11.013.942.500 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekteyiz.
Şirketimizin net karının ise 1 milyar 115 milyon TL olabileceği öngörülmektedir.
Yapmış olduğumuz çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörülerimiz mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerlerdir. Beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde, şirketimiz hedeflerini yeniden değerlendirebilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903565
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,4028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0619
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3920
18:058,9686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0888
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9518
18:05444,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,46
|Açılış
|: 444,16
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3983
|7,4028
|% -0,83
|
|Euro
|8,9541
|8,9686
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,0636
|10,1140
|% -0,82
|
|Frank
|8,2774
|8,3272
|% -1,07
|
|Riyal
|1,9651
|1,9750
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|24,67
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|56,32
|56,32
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP