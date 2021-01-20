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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2021 19:33



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden,
1. Çeyrekte  158.665 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1.782.842.500 TL satış değeri,
2. Çeyrekte  235.075 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.640.022.500 TL satış değeri,
3. Çeyrekte  314.063 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3.722.881.500 TL satış değeri,
4. Çeyrekte  249.898 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.868.196.000 TL satış değeri,
Toplamda ise  957.701 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 11.013.942.500 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekteyiz.
Şirketimizin net karının ise 1 milyar 115 milyon TL olabileceği öngörülmektedir.
Yapmış olduğumuz çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörülerimiz  mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerlerdir.  Beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde, şirketimiz hedeflerini yeniden değerlendirebilecektir.
                
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903565


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Altın Gr. 444 444 2,41  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,67 25,70 0,53  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,08  
B. Petrol 56,32 56,32 0,42  
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