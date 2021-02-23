***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 10:31
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul Beşiktaş Ortaköy mahallesinde bulunan arsa üzerinde geliştirilecek İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 05.03.2021 Cuma günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhale ilanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911611
BIST
10:331.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:337,0184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:338,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:33409,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,19
|Açılış
|: 409,34
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KRGYO
|7,71
|24.587.172
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.496.877
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|SASA
|36,80
|403.959.305
|% -8,78
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SASA
|36,80
|403.959.305
|% -8,78
|
|KOZAL
|139,30
|263.543.328
|% 0,58
|
|KARSN
|5,51
|252.281.438
|% -1,25
|
|THYAO
|12,64
|192.936.843
|% 0,00
|
|OTKAR
|413,80
|187.945.885
|% 5,40
|
|KARSN
|5,51
|252.281.438
|% -1,25
|
|IHLAS
|1,06
|42.182.152
|% -2,75
|
|ODAS
|4,10
|124.293.919
|% -0,49
|
|VAKBN
|4,56
|133.635.992
|% -0,22
|
|TSKB
|1,79
|39.511.675
|% 0,56
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0207
|7,0244
|% 0,05
|
|Euro
|8,5505
|8,5561
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,8722
|9,9217
|% 0,35
|
|Frank
|7,8250
|7,8721
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8713
|1,8807
|% 0,30
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,70
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,08
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,18
|65,18
|0,82
|